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Минчанам предлагают присоединиться к субботникам

Сезон весеннего благоустройства продолжается в белорусской столице. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства приглашают жителей Минска присоединиться к субботникам.

Накануне марафон чистоты подхватили все районы. Порядок наводили в парках, скверах и дворах, обновляли детское игровое оборудование и арт-объекты. Акцент сделан и на озеленение: высадят новые аллеи.

В 2025 году весенние инициативы приурочены к 80-летию Великой Победы.

Также жителей столицы приглашают принять участие в акции "Зеленый двор вместе". У минчан есть возможность выбрать место и сорт растений.

субботникблагоустройство