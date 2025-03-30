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Минчанам предлагают присоединиться к субботникам
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1.12025-03-30T12:40:01.000000Z00
Сезон весеннего благоустройства продолжается в белорусской столице. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства приглашают жителей Минска присоединиться к субботникам.
Накануне марафон чистоты подхватили все районы. Порядок наводили в парках, скверах и дворах, обновляли детское игровое оборудование и арт-объекты. Акцент сделан и на озеленение: высадят новые аллеи.
В 2025 году весенние инициативы приурочены к 80-летию Великой Победы.
Также жителей столицы приглашают принять участие в акции "Зеленый двор вместе". У минчан есть возможность выбрать место и сорт растений.