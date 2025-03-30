Минчанам предлагают присоединиться к субботникам

Сезон весеннего благоустройства продолжается в белорусской столице. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства приглашают жителей Минска присоединиться к субботникам.

Накануне марафон чистоты подхватили все районы. Порядок наводили в парках, скверах и дворах, обновляли детское игровое оборудование и арт-объекты. Акцент сделан и на озеленение: высадят новые аллеи.

В 2025 году весенние инициативы приурочены к 80-летию Великой Победы.