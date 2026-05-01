Минчане отмечают Праздник труда
Мир, труд, май - этот слоган объединяет поколения. По традиции в столице праздник начался с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой".
Этот праздник с богатой историей имеет особое значение для белорусского народа. Первомай был и остается днем добра и справедливости, уважения к человеку труда. Его любят люди самых разных поколений. Для ветеранов это воспоминание о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи - выбор пути, новых идей и смелых решений.
Уже по традиции перед началом гуляний у стелы "Минск - город-герой" представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков.
Атмосфера и энергетика праздника чувствовалась буквально с первых минут. Ведь в сердцах у каждого чувство гордости за свой народ, за людей, которые своим трудом строят будущее страны.
"Беларусь является страной, которая сохранила советские традиции празднования этого дня. И в этот день мы отмечаем праздник наших результатов. Результатов в труде, науке, творчестве. Потому что для нас трудящийся человек - это не просто рабочий, это те люди, которые создают своим трудом наши достижения", - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс.
Хоть 1 Мая и официально выходной день, у профсоюзов он начался с конкретных дел.
Утром подписано тарифное соглашение между профсоюзом работников отраслей промышленности "БЕЛПРОФМАШ" и концерном "Беллегпром". Документ не только сохранил действующие нормы, но и расширил ряд гарантий для работников легкой промышленности.
Вообще праздник труда уже по традиции объединяет несколько десятков тысяч участников. Мероприятия проходят в каждом регионе нашей страны. Самая масштабная площадка - столичный парк Победы.