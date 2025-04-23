Минчанка продала квартиру и передала мошенникам крупную сумму денег

Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, в ноябре 2024 года 66-летняя жительница Минского района собиралась на работу, но перед выходом из дома ее застал звонок. На городской телефон позвонил якобы работник "Энергосбыта". Он рассказал, что якобы еще месяц назад минчанке в почтовый ящик положили письмо о бесплатной замене счетчика и остался последний шанс успеть это сделать, иначе стоимость работ составит более 600 белорусских рублей. Для подтверждения заявки необходимо продиктовать все свои персональные данные по телефону. Женщина выполнила инструкции от звонившего.

После чего разговор продолжился. Работник обслуживающей организации стал расспрашивать собеседницу о том, где она проживает, в каких банках обслуживается, про место работы и какая у нее зарплата. Сама того не понимая, она рассказала о себе абсолютно все. Безусловно, это стало отличным подспорьем для аферистов, которые атаковали свою жертву звонками в мессенджере, представляясь сотрудниками Следственного комитета и Национального банка Беларуси.

Преступники убедили женщину, что ранее она разговаривала с мошенниками, которые уже успели оформить на ее имя кредиты. Только заявление о сотрудничестве со Следственным комитетом поможет выйти из ситуации. Лжеследователь сообщил, что в скором времени по месту ее жительства проведут обыск, поэтому необходимо срочно задекларировать имеющиеся деньги, сдать драгоценности в ломбард, оформить такие же, как аферисты, займы и все вырученные деньги перевести на якобы безопасный счет ведомства. Выполнив все указания, женщина обменяла средства на российскую валюту и перечислила посредством платежной системы в Республику Армения более 800 тыс. российских рублей.

Превратив жизнь 66-летней жительницы Минского района в кредитную кабалу, аферисты не остановились, так как помнили о наличии 4-комнатной квартиры. Под предлогом пресечения совершения сделки с жильем они предложили самой продать квартиру. Лжеследователь пообещал, что наложит арест на недвижимость при продаже, что позволит вернуть женщине квадратные метры. Женщина отправилась в риелторское агентство и заключила договор на оказание услуг. С середины декабря 2024 года по март 2025 года жилплощадь не продавалась. При этом неизвестные все время поддерживали общение с потерпевшей.

В середине марта нашлись покупатели и сделка состоялась. Получив информацию о продаже квартиры, лжеследователь сразу дал указание ехать в Москву и передать вырученные средства представителю Нацбанка. При этом, перед тем как сесть на поезд, потерпевшей необходимо найти на вокзале определенную женщину, забрать у нее пакет с деньгами и также отвезти доверенному лицу. В этот же день жительница Минского района выполнила все задания и отправилась в Российскую Федерацию.

По просьбе лжеследователя, прибыв в гостиницу, она пересчитала всю наличность: ее часть - более 86 тыс. долларов, и незнакомки - 13,6 тыс. долларов и почти 12 тыс. евро. После чего указанную посылку она передала курьеру с грузинским акцентом, который назвал кодовое слово "Мое здоровье".

На следующий день женщина вернулась в Беларусь. Спустя пару дней пострадавшая отправилась в управление Следственного комитета по Минской области для проведения следственных действий. Со слов лжеследователя якобы задержали того самого мошенника, который позвонил ей от имени "Энергосбыта". Именно у реальных следователей пострадавшая и узнала, что стала жертвой аферистов.