Минчанка стала жертвой фальшивой криптобиржи, где потеряла более 40 тыс. долларов

У минчанки на фальшивой криптобирже пропало более 40 тыс. долларов, хотя женщину предупреждали о мошенничестве. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА .

За помощью в милицию обратилась жительница Советского района столицы, которая стала жертвой мошенников. Заявительница в мессенджере нашла группу с предложением заработка на инвестициях в криптовалюту. Женщина связалась с менеджером, который рассказал, как проводить торги на бирже. Еще один куратор прислал минчанке ссылку на обмен криптовалюты.

В течение нескольких недель потерпевшая перевела на "инвестиционный счет" более 40 тыс. долларов, после чего предложила своей родственнице также вложить деньги в биржу. Последняя отказалась присоединиться к инвестированию и попыталась убедить минчанку, что та общается с аферистами. Тогда женщина начала искать в интернете информацию о мошенничестве с инвестициями. В целях безопасности жительница столицы создала новый криптокошелек, куда перевела всю свою цифровую валюту. Однако кураторы убедили минчанку вернуть валюту обратно, а затем обнулили ее виртуальный счет.