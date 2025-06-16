Минчанка стала жертвой мошеннической схемы на сайте знакомств

Минчанка в результате знакомства в интернете потеряла более 15 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА , ссылаясь на ГУВД Мингорисполкома.

Во Фрунзенское РУВД обратилась 40-летняя минчанка. На сайте знакомств потерпевшая общалась с мужчиной, который рассказал о своей деятельности в сфере инвестиций и больших доходах. Аферист упомянул, что его приятель работает финансовым аналитиком на зарубежной бирже и готов помочь минчанке попробовать себя в трейдинге. За несколько недель женщина оформила кредит и перечислила на инвестиционный счет более 15 тыс. белорусских рублей.