3.65 BYN
3.15 BYN
3.46 BYN
Минэнерго: электроснабжение во всех населенных пунктах Беларуси восстановлено
Электроснабжение во всех населенных пунктах страны восстановлено. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
По состоянию на 23:00 7 апреля благодаря слаженным и точным действиям энергетиков все населенные пункты республики обеспечены электроэнергией.
На протяжении последних двух суток энергетики, работая в сложных погодных условиях, непрерывно ликвидировали последствия урагана "Зион".
За весь период стихии электроснабжение нарушалось в более чем 840 населенных пунктах Беларуси. В среднем время восстановления электроснабжения составляло около 3 часов. Ситуация осложнялась тем, что циклон перемещался по территории страны, вызывая новые технологические нарушения.
Несмотря на труднодоступность некоторых участков, работы велись без перерыва.
Для максимально оперативной ликвидации последствий в наиболее пострадавшие регионы направлялись необходимые силы и техника из соседних областей.
Всего трудились порядка 150 бригад в количестве более 600 специалистов. Было задействовано около 200 единиц техники и 37 дизель-генераторных установок для обеспечения временного электроснабжения потребителей.
Энергетики выполнили более 1 тыс. заявок от потребителей по сети 0,4 кВ, работа по отдельным заявкам продолжается.
Ситуация находилась на постоянном контроле Министерства энергетики и органов власти.