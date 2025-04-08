Минэнерго: электроснабжение во всех населенных пунктах Беларуси восстановлено

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Электроснабжение во всех населенных пунктах страны восстановлено. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По состоянию на 23:00 7 апреля благодаря слаженным и точным действиям энергетиков все населенные пункты республики обеспечены электроэнергией.

На протяжении последних двух суток энергетики, работая в сложных погодных условиях, непрерывно ликвидировали последствия урагана "Зион".

За весь период стихии электроснабжение нарушалось в более чем 840 населенных пунктах Беларуси. В среднем время восстановления электроснабжения составляло около 3 часов. Ситуация осложнялась тем, что циклон перемещался по территории страны, вызывая новые технологические нарушения.

Несмотря на труднодоступность некоторых участков, работы велись без перерыва.

Для максимально оперативной ликвидации последствий в наиболее пострадавшие регионы направлялись необходимые силы и техника из соседних областей.

Всего трудились порядка 150 бригад в количестве более 600 специалистов. Было задействовано около 200 единиц техники и 37 дизель-генераторных установок для обеспечения временного электроснабжения потребителей.

Энергетики выполнили более 1 тыс. заявок от потребителей по сети 0,4 кВ, работа по отдельным заявкам продолжается.