Минфин Беларуси скорректировал цены на драгметаллы

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Установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц). Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением Министерства финансов от 4 октября 2024 г. №50 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото пробы 375 - Br93,43 (ранее Br84,87); 500 - Br124,57 (ранее Br113,17); 583, 585 - Br145,75 (ранее Br132,40); 750 - Br186,86 (ранее Br169,75); 900 - Br224,23 (ранее Br203,70); 916 - Br228,21 (ранее Br207,32); 950 - Br236,68 (ранее Br215,01); 958 - Br238,68 (ранее Br216,82);

платина пробы 950 - Br89,42 (ранее Br94,10);

серебро пробы 750 - Br2,24 (ранее Br2,15); 800 - Br2,38 (ранее Br2,30); 875 - Br2,61 (ранее Br2,51); 916 - Br2,73 (ранее Br2,63); 925 - Br2,76 (ранее Br2,65); 960 - Br2,86 (ранее Br2,76).