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Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 11 января

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Фото: pixabay

В субботу, 11 января, Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

С 9:00 до 12:00 телефонные линии проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162269926),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Сабынич Геннадий Геннадьевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Алейников Дмитрий Вадимович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Курленко Денис Николаевич (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

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