3.41 RUB
3.48 USD
3.58 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 11 января
В субботу, 11 января, Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.
С 9:00 до 12:00 телефонные линии проведут:
первый заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162269926),
первый заместитель председателя Витебского облисполкома Сабынич Геннадий Геннадьевич (80212222222),
заместитель председателя Гомельского облисполкома Алейников Дмитрий Вадимович (80232331237),
управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович (80152735644),
заместитель председателя Минского облисполкома Курленко Денис Николаевич (80175004160),
заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),
председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).
Президент
Все
Лукашенко: Самое большое полезное ископаемое в Беларуси - чистая вода
Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам
Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений
Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам
Политика
Все
Общество
Все
Что помешало вовремя нажать на тормоз. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в Минске
ГПК: около 2,1 тыс. легковых авто и 14 автобусов ожидают въезда в ЕС
В Минске сотрудники милиции задержали 31-летнюю минчанку за незаконный оборот средств платежа
Квесты, встречи, дискотека - второй день "Марафона единства" в Лиде обещает много интересного
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все