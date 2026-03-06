Мингорисполком определил места для легальной продажи цветов к 8 Марта в Минске
В преддверии Международного женского дня Минск традиционно превращается в цветочный рынок. Городские власти определили перечень мест, где физические лица смогут продавать весенние букеты, и напоминают о штрафах за несанкционированную торговлю. О том, где и как продавать цветы, сколько стоит разрешение и какие сюрпризы ждут нарушителей, рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная в "Актуальном интервью".
Праздник уже близко, и город готовится встречать его во всеоружии. Ежегодно Минск предоставляет возможность всем желающим, в том числе тем, кто сам выращивает цветы, реализовать свою продукцию и порадовать жителей и гостей столицы. "Этот год не стал исключением. Определили 182 площадки на территории всех администраций районов. Весь порядок предоставления разрешения на торговлю разъяснен", - сообщила Елена Нагорная.
Для тех, кто торгует не первый год, процедура знакома. Новичкам нужно определиться с площадкой, обратиться в администрацию района, предоставить справку о наличии участка, на котором выращивается продукция и подтвердить, что продукция отечественного производства. Затем написать заявление и уплатить налог. "Для города Минска в этом году сумма налога составляет 188 рублей", - уточнила специалист.
Срок реализации цветочной продукции определен по 8 марта включительно. "Учитывая опыт прошлых лет, это оптимальный срок. Я думаю, что все наши продавцы и жители столицы будут удовлетворены тем количеством цветочной продукции, которая будет реализовываться", - отметила собеседница.
Власти стараются предусмотреть наиболее удобные места и удовлетворить спрос потенциальных продавцов, чтобы все желающие могли легально торговать.
Однако, как всегда в праздничные дни, активизируются и нелегальные торговцы. Массовыми местами стихийной торговли в Минске остаются подземные переходы станций метрополитена. "Кто-то цветы будет продавать легально, а кто-то, к сожалению, нет. Заинтересованные структуры - отделы торговли, органы внутренних дел, налоговая инспекция - будут осуществлять рейдовые мероприятия для предотвращения фактов несанкционированной торговли", - предупредила Елена Нагорная.
Штраф за реализацию цветочной продукции без разрешения составит до 50 базовых величин. Это серьезная сумма, призванная остудить пыл желающих заработать в обход закона. "Для тех, кто хочет осуществить торговлю и заработать деньги в этот период, необходимо все сделать согласно требованиям законодательства", - резюмировала специалист.