Минимализм и комфорт. В Беларуси к обновлению коллекции школьной одежды подошли креативно

Беллегпром представляет более миллиона единиц одежды делового стиля на предстоящий учебный год. Блузы с рюшами и воланами, оверсайз, брюки-палаццо, юбки и сарафаны - перечислять модели только для девочек можно долго. Широкая линейка и для ребят.

"Мы используем натуральные ткани. Наша продукция соответствует всем требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза", - уверяет зампредседателя концерна "Беллегпром" Наталия Мороз.

Деловой стиль школьной одежды обязателен с нового учебного года. Это требует Кодекс об образовании. И модельеры в этом году ставку сделали на удобство и практичность.

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Модные школьники выбирают минимализм. В этом сезоне в топе пиджаки, кэжуал, оверсайз, блузки и жилетки, а еще рубашки классические и с декором. Не растеряться в этом изобилии помогут продавцы-консультанты. Елена Максимович, продавец-консультант одного из универмагов, с легкостью создает стильные и комфортные образы.

"Мальчики выбирают костюм (пиджак, брюки) и сорочку, либо жилет, брюки и сорочку. Девочки более модными хотят быть не только в повседневной жизни, но и в школе, поэтому для них ассортимент больше. Они покупают блузку, лонгслив, джемпер", - рассказала специалист.

Еще на этапе разработки дизайнеры продумали капсульную версию. Это удобно, ведь из предметов гардероба легко можно собрать новые образы. Все элементы сочетаются между собой по цветовой гамме, набору тканей и фурнитуры.

"Отталкиваемся, конечно, от предпочтений и пожеланий наших покупателей, то есть мы очень тесно работаем в контакте с ними, в магазинах опрашиваем их, что им нравится, а что нет", - рассказала художник-модельер Алена Селибирова.

Как и высокая, школьная мода требует внимания к деталям. На предприятии в Жодино интенсивная работа началась еще в мае и продолжается до сих пор. Признанный лидер страны по производству трикотажа представит школьникам топовые комфортные модели.

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Шить для детей одно удовольствие, говорят швеи. Когда модель с эскиза воплощается в реальность, это особое чувство.

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Над созданием каждой детали школьной формы работает команда профессионалов - дизайнеры, конструкторы, швеи. Они заботятся о том, чтобы одежда была не только красивой и качественной, но и удобной.

По словам главного технолога швейного предприятия Ирины Титовой, чтобы в июле представить в магазинах ассортимент школьной формы, нужно сшить около 100 тыс. изделий.