Мининформ: Беларусь контролирует свое информационное поле и достойно противостоит фейкам

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Беларусь контролирует свое информационное поле и достойно противостоит фейкам. Это отметили на итоговой коллегии Министерства информации.

Среди участников: представители правительства и Администрации Президента Беларуси, руководители ведущих республиканских и региональных СМИ, идеологический актив страны.

Министерство информации подвело итоги работы за 2024 год

Сегодня в условиях конкуренции, информационных войн и клипового мышления перед белорусскими медиа стоит главная задача - создавать качественный продукт, который будет востребован.

Меняется стиль письма, появляются новые формы подачи. Также все больше расширяют свое присутствие в интернете, соцсетях и на других площадках государственные СМИ. Суммарная аудитория ютуб-каналов ведущих республиканских СМИ более 7,5 млн человек, совокупное количество подписчиков региональных медиа приближается к 6 миллионам.

На итоговой коллегии Мининформации обозначили острые вопросы в сфере и поставили цели на перспективу.

"Основные направления работы у Министерства информации будут сохраняться, именно, я подчеркиваю, основные: улучшение качества, повышение профессионализма журналистов, увеличение объема национального контента в обязательном порядке и регулирование информационного пространства на законодательном уровне. Сегодня белорусский национальный контент в совокупности составляет более 70 %, - прокомментировал Марат Марков - министр информации Беларуси. - Министерство информации за 2024 год заблокировало доступ более чем к 3 150 интернет-ресурсам, которые фактически были деструктивной направленности. И заметьте, что всего за 10 лет это около 15 тысяч, за один год более 3 150. Это серьезная цифра, которая показывает только то, что внимание к нам, к сожалению, со стороны наших оппонентов не изменится".

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Самое главное, что Министерство информации должно стать органом-регулятором, родным домом не только для традиционных так называемых СМИ, но и для тех, кто в целом формирует медиаландшафт нашей страны. Это и сетевые издания, интернет-ресурсы, это популярные блогеры, анонимные телеграм-каналы. В общем, все те, кто создает контент, все те, кто формирует мировоззрение у людей, все те, кто формирует повестку, когда в интернете можно найти все, что угодно. Количество телеграм-каналов уже исчисляется десятками миллионов. Любой пользователь может найти любую информацию. Она сыплется на него из ленты социальных сетей, из Telegram, из конвенционального интернета. Ну, естественно, радио, телевидение, газеты - это само собой. И в этой конкурентной борьбе выигрывает тот, кто делает информацию оперативную, проверенную и интересную. Начиная с заголовка, заканчивая в целом подачей, фотографией того, насколько это отвечает запросу и формирует во многом запрос современного белорусского гражданина".