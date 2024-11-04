Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах

Министерство информации вынесло требование об устранении нарушений закона о СМИ пятерым владельцам интернет-ресурсов, сообщает БЕЛТА.

"Мининформом выявлен ряд интернет-ресурсов, распространяющих телепрограммы, на которых не в полном объеме представлен обязательный общедоступный пакет телепрограмм. При этом услуги просмотра иных телепрограмм для пользователей, находящихся на территории Беларуси, доступны. Пяти владельцам данных интернет-ресурсов вынесены требования об устранении нарушений закона о СМИ", - отметили в ведомстве.

Невыполнение владельцем интернет-ресурса требования Министерства информации об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о средствах массовой информации либо несообщение в Министерство информации об их устранении и непредставление подтверждающих документов являются основанием для принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу в соответствии с законом о СМИ, уточнили в Мининформе.