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Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Министерство информации вынесло требование об устранении нарушений закона о СМИ пятерым владельцам интернет-ресурсов, сообщает БЕЛТА.
"Мининформом выявлен ряд интернет-ресурсов, распространяющих телепрограммы, на которых не в полном объеме представлен обязательный общедоступный пакет телепрограмм. При этом услуги просмотра иных телепрограмм для пользователей, находящихся на территории Беларуси, доступны. Пяти владельцам данных интернет-ресурсов вынесены требования об устранении нарушений закона о СМИ", - отметили в ведомстве.
Невыполнение владельцем интернет-ресурса требования Министерства информации об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о средствах массовой информации либо несообщение в Министерство информации об их устранении и непредставление подтверждающих документов являются основанием для принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу в соответствии с законом о СМИ, уточнили в Мининформе.
"Напоминаем, что согласно ст. 26-1 закона о СМИ распространители продукции телевизионных средств массовой информации обязаны обеспечить предоставление каждому пользователю услуг по трансляции телепрограмм возможности просмотра телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, независимо от способа их распространения. Перечень телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 2015 г. № 407. Согласно ст. 3 закона о СМИ его действие распространяется на интернет-ресурсы, посредством которых распространяется массовая информация, вне зависимости от доменной зоны размещения интернет-ресурса", - уточнили в ведомстве.
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