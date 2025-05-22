Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бахыт Султанов 22 мая в Баку на заседании Совета руководителей миграционных органов государств - участников Содружества Независимых Государств рассказал о работе ЕЭУ в сфере миграции, подчеркнув важность координации усилий для обеспечения прав и социальных гарантий трудовых мигрантов в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

"Министр ЕЭК отметил значительный рост трудовой миграции внутри ЕАЭС: с момента вступления в силу договора о союзе ежегодные потоки трудовой миграции увеличились на треть и в прошлом году превысили 1 млн человек", - проинформировали в пресс-службе.

Бахыт Султанов представил результаты недавно завершенного мониторинга законодательства стран ЕАЭС в сфере трудовой миграции на предмет соответствия праву союза. Мониторинг показал, что государства принимают схожие меры по стимулированию притока высококвалифицированных специалистов, а также продвигаются в цифровизации госуслуг в сфере трудовой миграции.

"Министр ЕЭК обратил внимание на необходимость соблюдения баланса между контролем за миграционными потоками и обеспечением прав трудовых мигрантов, отметив, что любые законодательные инициативы, направленные на регулирование сферы миграции, не должны противоречить нормам Договора о ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.