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Министр обороны Ирана прибыл в Беларусь с официальным визитом

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Фото: Ваяр

В Беларусь с официальным визитом прибыл министр обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Азиз Насирзаде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Запланированы встречи и переговоры с военно-политическим руководством Беларуси. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества Беларуси и Ирана.

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