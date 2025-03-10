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Министр обороны Ирана прибыл в Беларусь с официальным визитом
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В Беларусь с официальным визитом прибыл министр обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Азиз Насирзаде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси.
Запланированы встречи и переговоры с военно-политическим руководством Беларуси. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества Беларуси и Ирана.