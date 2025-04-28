Министр промышленности Беларуси поздравил с наступающим Днем Победы героя-ветерана Ивана Назаренко

Иван Никитович Назаренко ушел на фронт в 23 года, побывал почти на всей линии фронта - от Черного до Балтийского моря. В мирные дни продолжал отдавать честь Родине, а после еще 22 года работал старшим инженером на Минском заводе холодильников. Это именно тот пример одновременно боевого и трудового подвига, на который сегодня мы должны равняться.