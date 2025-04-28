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Министр промышленности Беларуси поздравил с наступающим Днем Победы героя-ветерана Ивана Назаренко

Благодарить тех, кто достойно сражался за мирное небо - обязанность каждого патриота своей страны. И 6 мая героя-ветерана поздравлял министр промышленности Александр Ефимов.

Иван Никитович Назаренко ушел на фронт в 23 года, побывал почти на всей линии фронта - от Черного до Балтийского моря. В мирные дни продолжал отдавать честь Родине, а после еще 22 года работал старшим инженером на Минском заводе холодильников. Это именно тот пример одновременно боевого и трудового подвига, на который сегодня мы должны равняться.

Александр Ефимов:

"Для нас, как представителей нового поколения, большая честь и гордость повстречаться с ветеранами, которые своим упорным трудом вносили свой вклад в Победу, а потом и в восстановление государства, в формирование условий счастливой жизни в замечательной стране".

Беларусь помнит каждого героя и свято оберегает историческую правду о Великой Отечественной войне.

поздравлениеАлександр Ефимов80-летие Победы