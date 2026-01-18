Министр рассказал, на что сделают ставку на рынке труда: на молодежь либо на людей старшего возраста

На что делают ставку на рынке труда в ближайшую пятилетку - на молодежь либо на людей старшего возраста, тех, кто на пенсии остается работать, рассказал министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.

Нужен комплексный подход, нельзя делать ставку на одну либо вторую категорию, считает глава ведомства. "Сегодня мы прилагаем все усилия для того, чтобы и молодежи, и опытным сотрудникам действительно было комфортно на рынке труда", - подчеркнул он.

По его словам, молодежь хочет все быстро: быстрее получить профессию, получить знания и реализовать себя. "Нужны какие-то такие гибкие формы занятости, которые будут позволять быстро выходить на рынок труда. Опытные сотрудники - это все-таки знания. Опыт, который они должны передавать молодому поколению, дабы эта преемственность сохранялась во всех профессиях, во всех сферах жизнедеятельности нашего общества", - отметил он.

Учитывая предыдущий опыт работы в госконтроле, поинтересовались у министра, что можно изменить в охране труда, чтобы свести травматизм на производстве близко к нулю.

"Должна быть культура охраны труда на каждом производстве. Важно именно на местах соблюдать те требования, которые законодательно установлены. При этом важную роль также здесь играет профилактика. На каждом предприятии ответственные за сферу охраны труда должны профилактировать деятельность", - отметил он.