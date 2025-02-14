Министр труда и соцзащиты провела встречу с представителями социальной сферы Городокского района

В Беларуси выстроена четкая система работы всех структур, чтобы каждый человек чувствовал заботу государства. На этом акцентировала внимание министр труда и соцзащиты Беларуси Наталия Павлюченко на встрече с представителями социальной сферы Городокского района. Во время беседы внимание уделили итогам пятилетки и стратегиям, которые направлены на развитие нашей страны. Большое внимание государство уделяет пожилым и людям с ограниченными возможностями. Как пример - Городок. Здесь обновили центр соцобслуживания: есть тренажерный зал, компьютерный класс, творческие и трудовые мастерские. Подходы работы с теми, кто в этом особенно нуждается, постоянно совершенствуют.