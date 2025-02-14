3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
Министр труда и соцзащиты провела встречу с представителями социальной сферы Городокского района
В Беларуси выстроена четкая система работы всех структур, чтобы каждый человек чувствовал заботу государства. На этом акцентировала внимание министр труда и соцзащиты Беларуси Наталия Павлюченко на встрече с представителями социальной сферы Городокского района. Во время беседы внимание уделили итогам пятилетки и стратегиям, которые направлены на развитие нашей страны. Большое внимание государство уделяет пожилым и людям с ограниченными возможностями. Как пример - Городок. Здесь обновили центр соцобслуживания: есть тренажерный зал, компьютерный класс, творческие и трудовые мастерские. Подходы работы с теми, кто в этом особенно нуждается, постоянно совершенствуют.
Нужно подводить итог, нужно понимать, что получилось, на чем нужно сфокусировать свое внимание и двигаться дальше. Очень важно, что все задачи решались комплексно. Чем лучше мы работаем, осваиваются новые рынки, мы становимся более инновационными. Амбициозные задачи на рост экономики. Соответственно амбициозные задачи на рост и укрепление социально-трудовой сферы.
В Городокском районе продолжается обновление социального пансионата "Северный". Здесь проживает 250 человек. Заботится о них профессиональная команда специалистов.