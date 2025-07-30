Министр юстиции Беларуси: Переаттестация риелторов проходит в штатном режиме

В республике обновили законодательство: будет создана Палата риелторов - в нее войдут специалисты, которые подтвердят квалификацию. Лишь они смогут законно работать на рынке. А вот агентов по недвижимости упразднят. Всем, кто хочет остаться в профессии, необходимо пройти обучение и сдать экзамен.

"Работа строится на плановой основе, мы взаимодействуем с риелторским сообществом, и сами представители этого сообщества понимают необходимость соответствовать актуальным требованиям, необходимость идти в ногу со временем и, конечно, необходимость оказывать именно качественные услуги населению. Ведь без должным образом полученных знаний и применения их на практике мы не можем защитить интересы простых людей, которые совершают сделки с недвижимостью. То есть в конечном итоге эти процедуры, этот порядок, сдача экзамена направлены на то, чтобы наши простые граждане, которые, может быть, за всю свою жизнь совершают одну сделку с недвижимостью, были защищены и чтобы при совершении сделки их сопровождали компетентные лица, которые будут обеспечивать их права и законный интерес".