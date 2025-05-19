Министр юстиции Беларуси: С середины июня риелторы смогут начать прохождение переаттестации

Риелторы в Беларуси будут работать по новым правилам. Так, с середины июня они смогут начать прохождение переаттестации. Это необходимое условие для работы в соответствии с новым законом - о риелторской деятельности. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко в интервью "Первому информационному".

Согласно новым правилам, в Беларуси будет создана Палата риелторов. В нее войдут специалисты, которые подтвердят свою квалификацию. Законно работать на рынке смогут только ее члены. А вот агентов по недвижимости в стране упразднят. Речь идет о сотрудниках, которые изучают рынок, показывают клиентам объекты недвижимости, но оформлять сделки не могут. Таким специалистам необходимо будет пройти обучение и сдать экзамен - тем самым предусмотрен простой порядок перехода агентов в риелторы.

"Мы уверены в том, что обладающие необходимыми знаниями и навыками лица, сейчас носящие статус агента, беспрепятственно смогут сдать квалификационный экзамен и получить аттестат риелтора. Тем самым не только не образуется какого-то вакуума услуг на рынке недвижимости, но и одновременно будет повышено качество оказываемых услуг, - прокомментировал Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси. - Законом закрепляется ряд требований, которые также направлены на защиту интересов граждан. Это запрет на получение вознаграждения от обоих сторон сделки по одному и тому же объекту недвижимости. Например, когда от продавца и покупателя недобросовестные представители риелторского сообщества пытались получить вознаграждение за одну и ту же сделку. Закрепляется запрет на получение вознаграждения за предоставление информации об аренде помещений, если эта информация не привела к заключению сделки".