Минлесхоз высадил из деревьев живую надпись "9 Мая" в Кировском районе

Сохранение главного богатства Беларуси, леса, и его приумножение. Это одна из задач для лесхозов страны.

Пострадавшие от прошлогодней стихии регионы активно восстанавливают дубравы. В Могилевской области это почти 3 тыс. га.

Очередную акцию провел Минлесхоз.

Патриотическая акция Минлесхоза

Трудовой десант Минлесхоза высадился в Кировском районе с необычной миссией. В истории независимой Беларуси это первая акция по увековечиванию памяти об исторических событиях в лесных массивах.

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В год 80-летия Великой Победы символично - посадка из лесных культур слова "9 Мая". Из молодых сосен, фоном выступят березы. Так у деревни Боровица появилось еще одно знаковое место.

Порядка 5 га и 26 тыс. молодых деревьев. Яркий аккорд сразу двух республиканских акций - "Аднавім лясы разам!" и "Лес! Дабро! Парадак!", которые объединили тысячи белорусов по всей стране.

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Андрей Цвирко, директор Бобруйского лесхоза:

"В этом году запланировано лесовосстановление и лесоразведение на площади 350 га, и из них 10 га планируется создать посевом и 1 тыс. га дополнением лесных культур. Из них 300 - весной и 700 - осенью".

Наведение порядка, восстановление пострадавших от стихии лесных массивов - архиважная задача, над которой работают лесхозы. А еще относиться к лесу, как к главному богатству страны, - этого требует Президент.

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Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Задача, которая была поставлена главой государства в Шкловском районе - 12 тыс. га новых лесов, где по лесорастительным условиям требуется искусственное лесовосстановление, - завершена весной этого года".

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