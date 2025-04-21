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Минлесхоз высадил из деревьев живую надпись "9 Мая" в Кировском районе
Сохранение главного богатства Беларуси, леса, и его приумножение. Это одна из задач для лесхозов страны.
Пострадавшие от прошлогодней стихии регионы активно восстанавливают дубравы. В Могилевской области это почти 3 тыс. га.
Очередную акцию провел Минлесхоз.
Патриотическая акция Минлесхоза
Трудовой десант Минлесхоза высадился в Кировском районе с необычной миссией. В истории независимой Беларуси это первая акция по увековечиванию памяти об исторических событиях в лесных массивах.
В год 80-летия Великой Победы символично - посадка из лесных культур слова "9 Мая". Из молодых сосен, фоном выступят березы. Так у деревни Боровица появилось еще одно знаковое место.
Порядка 5 га и 26 тыс. молодых деревьев. Яркий аккорд сразу двух республиканских акций - "Аднавім лясы разам!" и "Лес! Дабро! Парадак!", которые объединили тысячи белорусов по всей стране.
Андрей Цвирко, директор Бобруйского лесхоза:
"В этом году запланировано лесовосстановление и лесоразведение на площади 350 га, и из них 10 га планируется создать посевом и 1 тыс. га дополнением лесных культур. Из них 300 - весной и 700 - осенью".
Наведение порядка, восстановление пострадавших от стихии лесных массивов - архиважная задача, над которой работают лесхозы. А еще относиться к лесу, как к главному богатству страны, - этого требует Президент.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
"Задача, которая была поставлена главой государства в Шкловском районе - 12 тыс. га новых лесов, где по лесорастительным условиям требуется искусственное лесовосстановление, - завершена весной этого года".
В честь приближающегося праздника - 80-летия Великой Победы - рядом с посадкой открыт памятный знак. С главным напутствием - сохранять историческую память и единство.