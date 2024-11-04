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Минобороны: очередная батарея ЗРК "Тор-М2" прибыла в Беларусь
Вооруженные Силы Беларуси пополнились очередной батареей зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Об их прибытии в страну сообщили в Минобороны.
Зенитный ракетный комплекс обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Как отметили в военном ведомстве, комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО.
Батарея ЗРК "Тор-М2" способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью в любых погодных условиях.
Андрей Северинчик, начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
"Отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" является его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы".
Поступление новой партии "Торов" - очередное подтверждение плодотворного сотрудничества Беларуси и России в военно-технической сфере, а именно в вопросах совершенствования единой региональной системы обороны воздушного пространства.
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