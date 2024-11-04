Минобороны: очередная батарея ЗРК "Тор-М2" прибыла в Беларусь

Вооруженные Силы Беларуси пополнились очередной батареей зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Об их прибытии в страну сообщили в Минобороны.

Зенитный ракетный комплекс обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Как отметили в военном ведомстве, комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО.

Батарея ЗРК "Тор-М2" способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью в любых погодных условиях.

Андрей Северинчик, начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" является его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы".