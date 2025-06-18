Минобороны проводит мобилизационные учения совместно с военкоматами Брестской области

С 18 по 24 июня с военными комиссариатами Брестской области проводятся мобилизационные учения с призывом военнообязанных. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

"На учении военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия. Также будут проведены мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты", - рассказали в ведомстве.