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Минобороны проводит мобилизационные учения совместно с военкоматами Брестской области
Автор:Редакция news.by
С 18 по 24 июня с военными комиссариатами Брестской области проводятся мобилизационные учения с призывом военнообязанных. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.
"На учении военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия. Также будут проведены мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты", - рассказали в ведомстве.
В учениях примут участие подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил.