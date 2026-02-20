Минобразования Беларуси утвердило график вступительной кампании - 2026

Министерство образования Беларуси утвердило график вступительной кампании - 2026. Основной период приема документов на общее и специальное высшее образование - с 12 по 17 июля.

Для отдельных направлений дневной формы обучения сроки продлены до 19 июля. Для заочной формы в сельскохозяйственных вузах документы будут принимать с 15 ноября по 5 декабря.

Для выпускников профильных классов, воспитанников Национального детского технопарка и победителей университетских олимпиад установлено свое окно - с 12 по 14 июля. С 27 июня по 1 июля подают документы победители университетских олимпиад.