3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Минобразования Беларуси утвердило график вступительной кампании - 2026
Автор:Редакция news.by
Министерство образования Беларуси утвердило график вступительной кампании - 2026. Основной период приема документов на общее и специальное высшее образование - с 12 по 17 июля.
Для отдельных направлений дневной формы обучения сроки продлены до 19 июля. Для заочной формы в сельскохозяйственных вузах документы будут принимать с 15 ноября по 5 декабря.
Для выпускников профильных классов, воспитанников Национального детского технопарка и победителей университетских олимпиад установлено свое окно - с 12 по 14 июля. С 27 июня по 1 июля подают документы победители университетских олимпиад.
В большинстве вузов по всей Беларуси вступительные испытания пройдут с 18 по 25 июля.