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Минприроды призывает отказаться от запуска воздушных шаров и вместо этого посадить цветы
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от запуска воздушных шаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"К сожалению, одна из модных тенденций нашего времени - запуск воздушных шаров: они эффектно улетают в небо, но остается губительный след в окружающей среде. Прямого запрета на запуск воздушных шаров нет, но важно осознавать масштаб вреда природе", - обратили внимание в пресс-службе.
Минприроды призывает при проведении праздничных мероприятий в учебных заведениях и детских садах отказаться от неэкологичной традиции и присоединиться к акции "Выпускной по-зеленому!"
"Мы предлагаем стать экологичнее и вместо запуска воздушных шаров обустроить тематическую клумбу. Мы говорим "Да!" цветам - присоединяйся и ты!" - призвали в министерстве.