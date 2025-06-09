Минприроды призывает отказаться от запуска воздушных шаров и вместо этого посадить цветы

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94873050-0fba-4f81-93f2-d5182bdb51db/conversions/874511aa-6ffc-477f-bec3-903be093c7d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94873050-0fba-4f81-93f2-d5182bdb51db/conversions/874511aa-6ffc-477f-bec3-903be093c7d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94873050-0fba-4f81-93f2-d5182bdb51db/conversions/874511aa-6ffc-477f-bec3-903be093c7d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94873050-0fba-4f81-93f2-d5182bdb51db/conversions/874511aa-6ffc-477f-bec3-903be093c7d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от запуска воздушных шаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"К сожалению, одна из модных тенденций нашего времени - запуск воздушных шаров: они эффектно улетают в небо, но остается губительный след в окружающей среде. Прямого запрета на запуск воздушных шаров нет, но важно осознавать масштаб вреда природе", - обратили внимание в пресс-службе.

Минприроды призывает при проведении праздничных мероприятий в учебных заведениях и детских садах отказаться от неэкологичной традиции и присоединиться к акции "Выпускной по-зеленому!"