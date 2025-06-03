Минприроды: в Беларуси на человека приходится свыше 6 тыс. куб.м воды в год

В Беларуси на человека приходится свыше 6 тыс. куб.м воды в год. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова, пишет БЕЛТА.

Охрана водных ресурсов является приоритетным направлением в государственной политике Беларуси. "Показатель обеспеченности водными ресурсами в стране находится на уровне среднеевропейского значения - свыше 6 тыс. куб.м воды в год на душу населения. Это значительно выше, чем в некоторых сопредельных странах, например, Польше и Украине. На территории страны насчитывается более 20 тыс. водотоков и более десяти тыс. озер. Для дополнительного накопления и аккумуляции воды создано около 6 тыс. прудов, а также 87 водохранилищ сезонного регулирования. Общая площадь земель под водными объектами составляет свыше 4 тыс. кв.км, или свыше 2 % от территории страны", - обратила внимание представитель Минприроды.

В 2024 году в мировом рейтинге по индексу экологической эффективности (Environmental Performance Index, EPI) Беларусь поднялась на 32-е место из 180 стран мира, опережая все страны ЕАЭС. "Успехи в экологической сфере подтверждаются и данными мониторинга окружающей среды, свидетельствующими о стабильной экологической обстановке в стране. Индекс качества воздуха в населенных пунктах оценивается, в основном, как очень хороший, хороший и умеренный. Доля периодов с удовлетворительным, плохим и опасным уровнями загрязнения атмосферного воздуха незначительная", - отметила Татьяна Железнова.

Сеть наблюдений за состоянием атмосферного воздуха включает в себя 85 стационарных пунктов наблюдения. Мониторингом атмосферного воздуха охвачено 26 промышленных городов страны, а также район Мозырского промузла и Березинский биосферный заповедник.

В Беларуси также сохраняется устойчивая тенденция увеличения площади земель, покрытых лесом. Площадь лесного фонда составляет в стране около 40 %.