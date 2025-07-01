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Минск готовится отпраздновать День Независимости: у каждого района города своя шоу-программа
3 июля Беларусь отпразднует один из главных государственных праздников - День Независимости. В праздничной афише более 150 мероприятий: от патриотических акций и спортивных стартов до концертов и зрелищного фейерверка. Главные локации праздничного Минска анонсирует 024.by.
Праздник по традиции начнется с торжественного возложения венков к монументу Победы. В полдень на площади Победы соберутся представители власти, военные, ветераны и обычные горожане, чтобы почтить память тех, кто отстоял независимость страны в годы Великой Отечественной войны. С обеда во всех районах столицы стартуют праздничные концерты и развлекательные программы. Причем на этот раз гуляния обещают быть по-настоящему масштабными - с живой музыкой, уличными шоу и концертами до позднего вечера.
Где послушать музыку и спеть гимн
Центральные праздничные площадки в Минске будут работать с полудня и до одиннадцати вечера: У Дворца спорта с 12:00 начнет работу большая концертная сцена. Здесь выступят ансамбль "Песняры", Национальный академический концертный оркестр им. М. Финберга, оркестр ГУВД и другие популярные коллективы.
У Национальной библиотеки с 21:00 пройдет молодежный фестиваль "Поем вместе всей страной". Программа современная, динамичная и, как обещают организаторы, максимально патриотичная.
На площади у обелиска "Минск - город-герой" в 21:00 начнется гала-концерт "Сильны в единстве, едины в песне". Кульминация музыкальной части праздника - акция "Споем гимн вместе". Ровно в 22:55 на всех городских площадках одновременно прозвучит Государственный гимн Беларуси.
Где посмотреть праздничный салют
В 23:00 небо над городом озарят фейерверки сразу в шести местах:
Парк Победы
СК "Чижовка-Арена"
Парк им. М. Павлова
Парк им. Уго Чавеса
Набережная в парке "Дрозды"
Национальная библиотека
Организаторы утверждают: благодаря удачно выбранным точкам, фейерверк будет хорошо виден практически из любой части города.
Чем заняться в районах Минска
Каждый район Минска подготовил свою программу - с концертами, спортивными забегами, фестивалями и детскими интерактивами.
Заводской район начнет с легкоатлетического забега у "Чижовка-Арены" в 07:40, а затем продолжит развлекательной программой в зоопарке и большим концертом.
В Ленинском районе гуляния пройдут в Лошицком усадебно-парковом комплексе с 10:00 до 19:00.
Московский район пригласит на праздник "Ганарымся табой, Беларусь!" в парке им. М. Павлова.
В Октябрьском районе основная сцена развернется в парке "Курасовщина" и микрорайоне Сокол.
Партизанский район организует торжества в Центральном детском парке им. М. Горького.
Первомайский район устроит концерт на Детской железной дороге и выступления артистов в Ботаническом саду.
Советский район обещает музыкальный праздник в сквере на бульваре Мулявина.
В Фрунзенском районе площадки появятся в парках им. 60-летия Октября и Уго Чавеса.
Центральный район будет гулять в парке Победы. Если нет желания ехать в центр, можно остаться в своем районе - развлекательные программы там будут не хуже.
Какие правила нужно помнить и соблюдать
На всех массовых площадках будут установлены контрольно-пропускные пункты. В целях безопасности там проведут досмотр личных вещей.
Пронести с собой нельзя: алкоголь, оружие, пиротехнику велосипеды, самокаты, животных, политическую атрибутику и маски
Так что если собираетесь на концерт или фейерверк, лучше захватить только самое необходимое: телефон, воду и хорошее настроение.
Фото из открытых источников