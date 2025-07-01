Минск готовится отпраздновать День Независимости: у каждого района города своя шоу-программа

3 июля Беларусь отпразднует один из главных государственных праздников - День Независимости. В праздничной афише более 150 мероприятий: от патриотических акций и спортивных стартов до концертов и зрелищного фейерверка. Главные локации праздничного Минска анонсирует 024.by.

Праздник по традиции начнется с торжественного возложения венков к монументу Победы. В полдень на площади Победы соберутся представители власти, военные, ветераны и обычные горожане, чтобы почтить память тех, кто отстоял независимость страны в годы Великой Отечественной войны. С обеда во всех районах столицы стартуют праздничные концерты и развлекательные программы. Причем на этот раз гуляния обещают быть по-настоящему масштабными - с живой музыкой, уличными шоу и концертами до позднего вечера.

Где послушать музыку и спеть гимн

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Центральные праздничные площадки в Минске будут работать с полудня и до одиннадцати вечера: У Дворца спорта с 12:00 начнет работу большая концертная сцена. Здесь выступят ансамбль "Песняры", Национальный академический концертный оркестр им. М. Финберга, оркестр ГУВД и другие популярные коллективы.



У Национальной библиотеки с 21:00 пройдет молодежный фестиваль "Поем вместе всей страной". Программа современная, динамичная и, как обещают организаторы, максимально патриотичная.

На площади у обелиска "Минск - город-герой" в 21:00 начнется гала-концерт "Сильны в единстве, едины в песне". Кульминация музыкальной части праздника - акция "Споем гимн вместе". Ровно в 22:55 на всех городских площадках одновременно прозвучит Государственный гимн Беларуси.

Где посмотреть праздничный салют

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В 23:00 небо над городом озарят фейерверки сразу в шести местах:

Парк Победы

СК "Чижовка-Арена"

Парк им. М. Павлова

Парк им. Уго Чавеса

Набережная в парке "Дрозды"

Национальная библиотека

Организаторы утверждают: благодаря удачно выбранным точкам, фейерверк будет хорошо виден практически из любой части города.

Чем заняться в районах Минска

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Каждый район Минска подготовил свою программу - с концертами, спортивными забегами, фестивалями и детскими интерактивами.

Заводской район начнет с легкоатлетического забега у "Чижовка-Арены" в 07:40, а затем продолжит развлекательной программой в зоопарке и большим концертом.



В Ленинском районе гуляния пройдут в Лошицком усадебно-парковом комплексе с 10:00 до 19:00.



Московский район пригласит на праздник "Ганарымся табой, Беларусь!" в парке им. М. Павлова.



В Октябрьском районе основная сцена развернется в парке "Курасовщина" и микрорайоне Сокол.



Партизанский район организует торжества в Центральном детском парке им. М. Горького.



Первомайский район устроит концерт на Детской железной дороге и выступления артистов в Ботаническом саду.



Советский район обещает музыкальный праздник в сквере на бульваре Мулявина.



В Фрунзенском районе площадки появятся в парках им. 60-летия Октября и Уго Чавеса.



Центральный район будет гулять в парке Победы. Если нет желания ехать в центр, можно остаться в своем районе - развлекательные программы там будут не хуже.

Какие правила нужно помнить и соблюдать

На всех массовых площадках будут установлены контрольно-пропускные пункты. В целях безопасности там проведут досмотр личных вещей.





Пронести с собой нельзя: алкоголь, оружие, пиротехнику велосипеды, самокаты, животных, политическую атрибутику и маски



Так что если собираетесь на концерт или фейерверк, лучше захватить только самое необходимое: телефон, воду и хорошее настроение.