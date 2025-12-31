Минск готовится встречать Новый год

31 декабря посетителей Минского Комаровского рынка ожидает сюрприз, здесь сыграет оркестр имени Михаила Финберга. А на площадке около Национальной библиотеки Беларуси развернется зимняя ярмарка.

В новогоднюю ночь праздник пройдет во всех районах Минска. Традиционно главной локацией станет площадка у Дворца спорта, где уже в полпервого ночи начнется концерт. В новогодней афише - выступление творческих коллективов и белорусских исполнителей.

В Заводском районе главной площадкой для новогодних мероприятий станет локация у "Чижовка-Арены". Еще праздничные программы пройдут у бассейна "Волат" и Дворца детей и молодежи "Золак". В Ленинском районе праздник развернется возле кинотеатра "Салют". А Московский район будет встречать Новый год в парке имени Павлова, сквере "Полянка", а также микрорайоне "Брилевичи".

В новогоднюю ночь Октябрьский район организует три площадки. А Партизанский район соберет минчан в парке экстремальных видов спорта. Гулять будет и Первомайский район, центральным местом праздника станет локация возле Национальной библиотеки Беларуси.

Эпицентром новогоднего праздника в Советском районе станет площадка у Комаровского рынка. Центральный район организует праздник возле Минского государственного Дворца детей и молодежи. Во Фрунзенском районе гулянья развернутся у Минского ледового дворца спорта и в парке имени Уго Чавеса.