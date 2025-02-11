Минск на площадке ООН призвал к равноправию и отказу от санкционного давления

Обеспечение высокого уровня социальных гарантий для любой страны является невозможным без равноправного сотрудничества на международной арене и отказа от санкционного давления. Об этом на 63-й сессии Комиссии социального развития при ООН заявил заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко.

"Сегодня устойчивый экономический рост невозможен без справедливого международного взаимодействия. Однако мы наблюдаем рост глобальных вызовов: геополитическая нестабильность, применение экономических санкций, рост неравенства между странами. В рамках последовательной позиции убеждены, что мировой порядок должен основываться на принципах инклюзивности, равноправного сотрудничества и взаимоуважения", - обозначил заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН.

Павел Евсеенко:

"Призываем международное сообщество отказаться от дискриминационных мер, подрывающих глобальную социальную стабильность, продовольственную безопасность и устойчивое развитие. Реальный путь к укреплению социальной сплоченности и глобальной справедливости лежит в расширении сотрудничества, отказе от санкционной политики, передаче технологий и обмене знаниями в целях развития. Беларусь остается открытой к взаимовыгодному партнерству и нацелена на дальнейшее укрепление международной солидарности и социальной сплоченности".