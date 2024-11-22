Минск полностью обеспечен артезианской водой. Что говорят жители столицы?

Надежность заложена на десятки лет. Так устроена новая система подачи артезианской воды в Московский и Фрунзенский районы.

90 км нового трубопровода, по которому питьевая вода поступает в город, выполнены из высокопрочного современного материала. Идеально отлажены автоматизированные механизмы управления насосными станциями. Запас прочности - солидный, при этом систему в случае необходимости можно дополнить и модернизировать. Разработан и план регулярного обслуживания комплекса.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"Система рассчитана на долгую продуктивную работу и будет работать не один десяток лет. Это факт. При расчете всего оборудования предусмотрен эксплуатационный запас. В случае необходимости - добавить определенный объем воды, либо в дальнейшем с развитием действующей системы водозаборов данное оборудование способно переместить данную воду и подать до потребителя. То есть определенный запас у действующих механизмов есть".

Минчане поделились первыми впечатлениями:

"Ранее мы пользовались фильтрами, а сейчас вода очень хорошая. С мужем пробовали, нам очень понравилось".

"Мы на самом деле очень долго этого ждали, потому что раньше пользовались фильтром, спускались за водой, покупали постоянно. Но, надеемся, что больше нам этого делать не придется, потому что пока что проблем с водой мы не увидели. И правда, большие изменения в качестве воды, и мы за это очень благодарны".

"Это прекрасно, это экономия, это чистая кожа. Ребенок может попить из-под крана, и все что хочешь. Мы очень рады, спасибо".