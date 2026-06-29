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США и Иран схлестнулись по вопросу переговорного трека
Автор:Редакция news.by
Новым полем сражения Ирана и США стало инфополе. Стороны схлестнулись по вопросу переговорного трека. Началось все с портала Axios, который заявил, что 30 июня в Дохе состоится встреча представителей Тегерана и Вашингтона.
В МИД Исламской Республики информацию опровергли: ни время, ни место проведения экспертных заседаний еще даже не согласованы. Иная информация по этой теме не соответствуют действительности.
Трамп поставил в этом вопросе не точку, скорее, многоточие. В своей социальной сети политик написал: "Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!"