США и Иран схлестнулись по вопросу переговорного трека

Новым полем сражения Ирана и США стало инфополе. Стороны схлестнулись по вопросу переговорного трека. Началось все с портала Axios, который заявил, что 30 июня в Дохе состоится встреча представителей Тегерана и Вашингтона.

В МИД Исламской Республики информацию опровергли: ни время, ни место проведения экспертных заседаний еще даже не согласованы. Иная информация по этой теме не соответствуют действительности.