Европейское гостеприимство: Польша активно проводит депортации

Погранслужба Польши сообщила, что только за минувшую неделю из республики выдворили более 200 иностранцев (в основном граждан Украины, Беларуси и Молдовы).

Местные власти объясняют массовую депортацию заботой о безопасности, обвиняя мигрантов в криминале, подделке документов и мошенничестве. А кого-то и вовсе подозревают в психическом и физическом насилии над близкими людьми.