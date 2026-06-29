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Европейское гостеприимство: Польша активно проводит депортации
Автор:Редакция news.by
Погранслужба Польши сообщила, что только за минувшую неделю из республики выдворили более 200 иностранцев (в основном граждан Украины, Беларуси и Молдовы).
Местные власти объясняют массовую депортацию заботой о безопасности, обвиняя мигрантов в криминале, подделке документов и мошенничестве. А кого-то и вовсе подозревают в психическом и физическом насилии над близкими людьми.
Фото: РИА Новости