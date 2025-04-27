Минск принял патриотический марафон в гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе

В честь исторической даты Минск принял патриотический марафон с кульминацией в гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе.

Там разместился импровизированный штаб с "творческим" сокровищем юных патриотов, а тематические активности дополнили атмосферу Победного Мая. Присоединились друзья из Санкт-Петербурга. Вместе они высадили розу у знака памяти и почтили минутой молчания подвиг солдат.

Милана Макаревич и Варвара Горобченко, учащиеся гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе:

"Это был марафон, в котором участвовали 1-11 классы. Что интересно, задания выдавались в виде писем, которые солдаты отправляли своим родственникам во время Великой Отечественной войны. Если мы не будем об этом помнить, то все может повториться, а эти страшные события никому не хочется пережить снова".

Наталья Никишина, заместитель главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга (Россия):

"Для меня это большая почетная миссия - посадить 80-ю розу. Это традиционное событие, которое ежегодно проходит в гимназии № 5. Я думаю, что мы будем расширять наши знакомства между Минском и Санкт-Петербургом".

Жанна Гвозд, директор гимназии №5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе:

"В рамках этого марафона ребята собирают историю своей семьи, своей страны. Они знакомятся с историей встречи на Эльбе. Мы очень рады, что к таким проектам подключаются родители - это позволяет нам стать большой семьей хранителей памяти встречи на Эльбе. Очень здорово, что к нам присоединились коллеги из Санкт-Петербурга. Мы верим в то, что такая знаковая дата, которая символизирует дружбу народов во имя мира на земле, позволит расширять наши границы".