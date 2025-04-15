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Минск в ожидании 9 Мая. Расскажем, какие праздничные композиции дополнят городской стиль
Минск в ожидании великого праздника Победы. В оформлении столицы к 9 Мая воплотят в том числе и идеи молодежи.
Через QR-коды "оживят" летопись Великой Отечественной - освобождение каждого города Беларуси. Фотодокументы, листы, репродукции белорусских художников, памятные муралы. Городской стиль дополнят дизайнерские акценты. Утверждены единственная концепция и стиль оформления.
Расскажем, какие композиции дополнят урбанистические пейзажи столицы.
Праздничное оформление минских улиц и проспектов
1418 конструкций в этом году украсят город в знак памяти о каждом дне на пути к Великой Победе. Минские улицы и проспекты постепенно изменяют стиль на торжественный.
Недалеко от Музея истории Великой Отечественной войны появилась галерея из открыток (более 2 метров в высоту каждая). Это ретрокадры с всенародной радостью от победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Около входа в парк Челюскинцев представлена галерея из репродукций, это картины белорусских художников. Здесь сюжеты Великой Отечественной и День Победы.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама":
"Конструкции, которые будут представлены в городе, очень габаритные, масштабные, они, безусловно, привлекут к себе внимание, они будут великолепной фотозоной. Например, на Октябрьской площади будет установлено четыре 12-метровых конструкции. Традиционно яркое нарядное 40-метровое тканевое панно ручной работы будет украшать фасад педагогического университета на площади Независимости. Здесь же будет установлена праздничная композиция, символизирующая Победу. Остановки, которые расположены по маршруту № 1, № 100 и № 93 (это Партизанский проспект), эти остановки будут дизайнерски оформлены".
Атмосфера радости от Дня Победы и сохранение исторической памяти - лейтмотив сюжетов в оформлении города. Тематические элементы и конструкции - плакаты, пилоны, объемные акценты - будут выполнены в красно-золотистой цветовой гамме. Праздничное настроение поддержат тематически оформленный городской пассажирский транспорт.