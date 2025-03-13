Минск вошел в топ-20 городов для пеших прогулок

Минск в 20-ке мирового рейтинга самых удобных городов для пеших прогулок. У нас 16 место. Исследование провел один из британских журналов. Учитывалось среднее время, которое жители тратят на дорогу до важных городских объектов: школ, больниц, магазинов и ресторанов. В нашей столице это 8 минут 36 секунд.

Минск действительно почти целиком подходит для пеших променадов. Несмотря на пору года, город всегда в движении. Конечно, в расчет не берем автомобили и общественный транспорт - они освещают дороги круглосуточно. А вот людям не мешает ни плохая погода, ни большая занятость на работе. Вся усталость уйдет после спокойной прогулки в парке Горького или по берегу Комсомольского озера. Минчане прекрасно знают, что в час пик быстрее добраться до дома можно и пешком. Это именно тот случай, когда совмещаешь поистине и приятное, и полезное. Достопримечательностей у нас хватает настолько, что по дороге за 15 минут повторишь весь школьный курс по истории - Красный костел, Верхний город, Троицкое предместье, площадь Победы. А сколько мест, о которых не знают даже и коренные жители. Туристам у нас точно есть что посмотреть и чему удивиться. И гости из Англии подтверждают.

Экология - вечный тренд белорусов

Эдита Ивановна - блогер в TikTok на ж/д вокзале:

"Ну, как я могла сюда не вернуться, чтобы вам поснимать эту прелесть? - восклицает туристка. - Никаких людей с пониженной социальной ответственностью, никаких алкоголиков. Просторное, теплое помещение, причем постоянно чистят. Везде какие-то указатели. Про чистоту я уже не буду даже разговаривать. Здесь просто чисто".

Мы уже привыкли слышать в свой адрес: в Беларуси очень чисто. Для нас это реальность, а для кого-то - недосягаемая мечта. Минск влюбляет с первого взгляда всех. Иностранцы за тысячи километров от родины находят у нас идеальное место для жизни и перенимают наши традиции.

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С любовью к Минску - на ПМЖ из Венесуэлы

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Kai Pineda, блогер в TikTok:

"Я живу в Беларуси, поэтому здесь привыкла ходить пешком часами, а не 5 минут, как в Венесуэле, потому что в моей стране мы привыкли передвигаться на автобусе, на такси, на мототакси, на метро и так далее. Я живу в Беларуси и здесь научилась, что если горит красный свет на светофоре, то категорически запрещено переходить дорогу, даже если дорога свободна и машин нет".

Минск - один из самых удобных городов

Город комфортный для жизни и прогулок. Поэтому неудивительно, что Минск в 20-ке самых удобных городов для пеших прогулок в мире. В этом рейтинге Милан, Копенгаген и Турин. Рядом с Минском и российский Санкт-Петербург. Город-музей, куда часто ездят на выходные и праздники белорусы. А вот россияне предпочитают Минск. В столицу ежегодно приезжают около 700 тысяч туристов.

Минск пешеходный

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