Минск вошел в топ-20 лучших городов мира для прогулок. Что стало основным критерием для оценки

Минск - один из лучших городов мира для прогулок. В рейтинге, по исследованиям журналов Nature и The Economist, столица Беларуси занимает 16-е место.

Основным критерием для оценки стало среднее время, за которое горожане смогут дойти до основных объектов инфраструктуры, таких как школы, больницы, магазины и рестораны.

В Минске такое время составило 8 минут 36 секунд.



В лидерах рейтинга - Милан и Копенгаген. В этих городах в среднем жители тратят на путь до основных удобств чуть более 6 минут.