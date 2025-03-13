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Минск вошел в топ-20 лучших городов мира для прогулок. Что стало основным критерием для оценки
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2_52025-03-13T04:52:53.000000Z00
Минск - один из лучших городов мира для прогулок. В рейтинге, по исследованиям журналов Nature и The Economist, столица Беларуси занимает 16-е место.
Основным критерием для оценки стало среднее время, за которое горожане смогут дойти до основных объектов инфраструктуры, таких как школы, больницы, магазины и рестораны.
В Минске такое время составило 8 минут 36 секунд.
В лидерах рейтинга - Милан и Копенгаген. В этих городах в среднем жители тратят на путь до основных удобств чуть более 6 минут.