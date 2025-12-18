Минск встречает гостей: делегаты ВНС из всех регионов страны прибывают в столицу

В Минск с самого раннего утра направляются делегаты из всех регионов страны. Их разместят в шести гостиницах, расположенных по центральным линиям проспектов города.

Беларусь стоит на пороге главного политического события этого года. Утро наших делегатов ВНС было ранним. Как минимум потому, что для кого-то вчерашний вечер и не заканчивался.

И как можно сомкнуть глаза, когда ты готовишься определять будущее нашей страны? График делегатов достаточно насыщенный. Иногородние делегаты выехали ранним утром в Минск. У них будет достаточно быстрое расселение. После у них будет некоторая возможность отдохнуть, перевести дух и отправиться на работу во Дворец Республики.

А сразу после Послания главы государства у них будет возможность эксклюзивно посетить выставку в Международном выставочном центре. Чуть проще было сегодня для наших делегатов из Минска, но они не меньше готовились к этому событию.

Екатерина Петрашкевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, начальник управления БИСИ

Екатерина Петрашкевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, начальник управления БИСИ: "Народ и наше общество доверило представлять их интересы на Всебелорусском народном собрании. Каждый делегат с особой ответственностью и трепетом относится к каждому решению у делегатов ВНС. Будут и свои предложения в Программу социально-экономического развития страны. При открытом обсуждении невозможно без дебатов принять какое-то решение. Глава государства всегда слышит мнение делегатов Всебелорусского народного собрания".

Алексей Пикус, делегат VII Всебелорусского народного собрания, первый секретарь Минской городской организации БРСМ

Алексей Пикус, делегат VII Всебелорусского народного собрания, первый секретарь Минской городской организации БРСМ: "Молодежь вносит свой неоценимый вклад. На этапе обсуждения молодежь активно включалась, был внесен ряд предложений через ЦК БРСМ. Эти инициативы учтены и отмечены. Сегодня мы видим, что есть определенные задачи, их ставит государство перед молодежью. ВНС - это эффективная форма взаимодействия власти и общества, молодежи и государства. И то, что мнение молодежи учитывается на самом высоком уровне, подталкивает к пониманию ответственности за будущее страны".