Минск встречает гостей: делегаты ВНС из всех регионов страны прибывают в столицу
В Минск с самого раннего утра направляются делегаты из всех регионов страны. Их разместят в шести гостиницах, расположенных по центральным линиям проспектов города.
Беларусь стоит на пороге главного политического события этого года. Утро наших делегатов ВНС было ранним. Как минимум потому, что для кого-то вчерашний вечер и не заканчивался.
И как можно сомкнуть глаза, когда ты готовишься определять будущее нашей страны? График делегатов достаточно насыщенный. Иногородние делегаты выехали ранним утром в Минск. У них будет достаточно быстрое расселение. После у них будет некоторая возможность отдохнуть, перевести дух и отправиться на работу во Дворец Республики.
А сразу после Послания главы государства у них будет возможность эксклюзивно посетить выставку в Международном выставочном центре. Чуть проще было сегодня для наших делегатов из Минска, но они не меньше готовились к этому событию.
Екатерина Петрашкевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, начальник управления БИСИ: "Народ и наше общество доверило представлять их интересы на Всебелорусском народном собрании. Каждый делегат с особой ответственностью и трепетом относится к каждому решению у делегатов ВНС. Будут и свои предложения в Программу социально-экономического развития страны. При открытом обсуждении невозможно без дебатов принять какое-то решение. Глава государства всегда слышит мнение делегатов Всебелорусского народного собрания".
Алексей Пикус, делегат VII Всебелорусского народного собрания, первый секретарь Минской городской организации БРСМ: "Молодежь вносит свой неоценимый вклад. На этапе обсуждения молодежь активно включалась, был внесен ряд предложений через ЦК БРСМ. Эти инициативы учтены и отмечены. Сегодня мы видим, что есть определенные задачи, их ставит государство перед молодежью. ВНС - это эффективная форма взаимодействия власти и общества, молодежи и государства. И то, что мнение молодежи учитывается на самом высоком уровне, подталкивает к пониманию ответственности за будущее страны".
В 16:00 глава государства, председатель Всебелорусского народного собрания, обратится с Посланием к белорусскому народу. 19 декабря у делегатов не менее насыщенная программа. Они будут утверждать Программу социально-экономического развития нашей страны на ближайшую пятилетку.