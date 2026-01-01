Минск встретил Новый, 2026 год

Белорусская столица встретила Новый год в мерцающих огнях и в сказочном настроении. Старт празднованию был дан на Октябрьской площади у главной елки страны.

Основная площадка развернулась у Дворца спорта. Здесь же - зажигательная дискотека, ярмарка с угощениями, новогодний каток и хороводы возле елки. Всего более 20 шумных локаций было организовано по всему Минску.

Атмосфера зимнего праздника

Первые минуты Нового года многие решили встретить здесь - у главной елки страны! Веселые хороводы, песни, частушки, зажигательные танцы и хорошее настроение - все атрибуты самого волшебного праздника собрала Октябрьская площадь.

Собираться вместе, дружно и отмечать всей страной этот долгожданный зимний праздник - добрая традиция. Все, кто в полночь был в центре города, услышали пожелания нашего Президента и шагнули вместе в новый год - с новыми планами, мечтами и сокровенными желаниями.

Главная праздничная локация столицы - площадка у Дворца спорта. Здесь собрались тысячи человек. И это не только белорусы, но и гости из других стран. На большой сцене - сверкали все звезды! В режиме нон-стоп Минск звучал до четырех часов утра.

Чай, свежая выпечка, аромат имбирных пряников и новогодние сувениры. Тепло встретить Новый год помогла щедрая и колоритная ярмарка "Калядны кірмаш" у Дворца спорта.

Шумно и весело Новый год встречали и на мобильном катке - здесь же, у Дворца спорта, а еще на десятках праздничных локаций по всему Минску. Каждый район подготовил свою развлекательную программу - с участием главных зимних волшебников.

Беларусь красочно и феерично встретила год Огненной Лошади

Шумно, весело и с подарками эту новогоднюю ночь встречали в Гродно. На Советской площади праздничное настроение создавали выступления белорусских артистов. Ярким аккордом вечера стал красочный фейерверк.

В Витебске эпицентром народных гуляний стала площадь Победы. Оживленно и дружно катались на коньках, водили хороводы и вместе создавали праздничное и новогоднее настроение.