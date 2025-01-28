Минская городская комиссия по выборам Президента подвела итоги работы

Явка на выборы в Минске превысила 69 %. Проголосовали 914 тыс. человек. Досрочно свою волю в поддержку кандидатов на высший государственный пост выразили чуть более 41 % минчан. Свыше 10 тыс. горожан смогли проголосовать на дому. Активны были и международные наблюдатели - они побывали на 500 участках для голосования из 701, которые работали в белорусской столице.

"Выборы состоялись. По итогам, один из кандидатов (Александр Лукашенко) вырвался вперед. У других кандидатов были также неплохие результаты. Это все говорит о том, как развивается политическая партия, система. И конкуренция между данными кандидатами видна. И это радует, что есть политическая культура, - заявил председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси Александр Щекович. - Сами выборы, начиная со сбора подписей, агитации, проходили спокойно. Было видно уважение каждого кандидата друг к другу. Сегодня мы подписали протокол, который мы передадим в ЦИК, и уже 3 февраля будет принято решение по выборам и их итогам".