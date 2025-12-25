3.71 BYN
Минская стритфуд-площадка "Песочница" открыла свой зимний сезон
Зимние активности и щедрые фудкорты - в разных локациях Минска. "Песочница" открыла зимний сезон. В декабрьской афише активностей - рождественский театр, планетарий, фотобудка и атмосферные киновечера.
В центре площадки - елка и новогодний декор. Посетить зимнюю гастроплощадку можно до 28 декабря включительно.
Станислав Агинский, директор столичной стритфуд-площадки: "Афиша действительно насыщенная. У нас есть и планетарий, и кукольный театр, и выступления аниматоров. В целом каждый день что-то происходит. Плюс, конечно же, мы все это сопровождаем едой и напитками. Поэтому мы пытаемся словить новогоднее настроение за хвост и сделать так, чтобы и у минчан, и у гостей столицы была такая же возможность".
Атмосферный фуд-корт и на "Лучшей улице" в столице. Для посетителей - душевная и щедрая ярмарка, уличный кинотеатр и мини-парк аттракционов, новогодняя почта и мастер-классы.