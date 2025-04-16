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Минские городские парки примут посетителей 26 апреля. Расскажем, как готовят аттракционы к работе

Парки аттракционов выходят из зимнего отпуска. Открытие нового летнего сезона в Минске запланировано в два этапа. Первый начнется 26 апреля.

Развлечения для детей и взрослых заработают в парках Горького, Челюскинцев, имени 900-летия Минска и Уго Чавеса. Все карусели находятся на завершающей стадии межсезонного техобслуживания, будут и новинки.

Городские парки примут посетителей в конце апреля

Столичные парки развлечений готовятся к открытию нового летнего сезона: завершаются последние технические испытания аттракционов, благоустройство площадок и подготовка торговых точек. И это все для комфорта посетителей.

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В новый развлекательный сезон с обновленной инфраструктурой. В 2025 году в Центральном детском парке имени Максима Горького после масштабной реконструкции заработают пять аттракционов. Еще три - в парке Челюскинцев.

Работу аттракционов планируется начать в два этапа. В парках Челюскинцев, имени Уго Чавеса и 900-летия города Минска сезон стартует в конце апреля. А в парке Горького - после завершения реконструкции: в начале мая.

Режим работы парков останется прежним. Не изменится и цена билетов: она в среднем составит 2,5 рубля.

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