Минский международный выставочный центр примет MILEX-2025

Государство держит руку на пульсе в стратегии безопасности. Уже 21 мая Минск примет крупнейший военный форум – 12-ю выставку военной техники и вооружения MILEX. Этого события ждут оружейники, военные, специалисты и эксперты из многих стран мира. В 2025 году это 40 официальных делегаций из 30 государств. Нынешняя выставка обещает стать самой масштабной и в силу площадки – впервые MILEX пройдет на базе нового Минского международного выставочного центра.

Последние несколько недель минчане и гости столицы могли видеть возле нового выставочного центра военную технику. Она весьма органично выписалась сюда в канун 9 Мая. Это лишь малая часть того, что организаторы военного форума подготовили в этом году.

MILEX-2025 готовится стать самым масштабным мероприятием за все время проведения выставок, причем как по количеству участников и образцов вооружения, военной и специальной техники, так и экспозициям. Вероятно, по этой причине организаторы до последнего держат все в секрете. Лишь некоторые экземпляры мы видим здесь на открытой площадке. В этом году выставка переехала в новые стены – Минский международный выставочный центр. 18000 кв. м - это площадь экспозиции.

Открывал новую площадку Президент. Александр Лукашенко подчеркнул актуальность строек такого уровня и назвал ее новой страницей летописи суверенной Беларуси.

"Это знаковый подарок к юбилею Великой Отечественной войны. В его основе – лучший мировой опыт и самые передовые технологии. Должен вам сказать, что рисовали, чертили – все это делали иностранные товарищи, но воплотили в жизнь белорусы. Молодцы! Значит, умеем! Наши люди с этим справились достойно. Уникальное выставочное пространство готово к проведению мероприятий любого уровня и позволяет через высокие технологии увидеть себя, увидеть со стороны. Такой масштабный проект – это запрос времени", - заявил Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь.

На полях нынешнего форума новейшие разработки представят как отечественные компании военно-промышленного комплекса, так и зарубежные гости. К слову, MILEX - это не просто выставка, но и площадка для заключения реальных контрактов. На ее полях пройдет и XI международная научная конференция по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности.

Как правило, MILEX привлекает и большое количество журналистов. С учетом масштабов нынешнего года здесь будет работать и выездная студия "Первого информационного". Эксперты и участники оружейного форума в прямом эфире расскажут и покажут все самое интересное.

Планируется работа выездной студии именно в прямом эфире для освещения выставки MILEX-2025. Сложности всегда есть, но совместно с нашим руководством, руководством выставочного комплекса мы удачно это преодолеем. Будут удачные гости, будут интересные включения, мы постараемся осветить по полной выставку MILEX-2025, рассказал Илья Кревчик, завотделом режиссеров главной дирекции телеканала "Первый информационный".