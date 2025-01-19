Минский планетарий просит помощи у очевидцев падения метеорита в Смолевичском районе

Минский планетарий просит помощи у очевидцев. 25 декабря камеры Белорусской метеоритной сети зафиксировали суперболид. Он пролетел над столицей и упал около райцентра Смолевичи в виде метеоритов.

Общая масса выпавшего вещества оценивается в несколько килограмм. Жителей деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный лес, Высокие Ляды просят обращать внимание на необычные камни разных размеров, лежащие на поверхности.



Метеорит может иметь черную обугленную корку с трещинами и сколами, черную оплавленную матовую поверхность или коричневый ржаво-бурый цвет. Также он должен притягивать магнит и быть плотным, не рыхлым.