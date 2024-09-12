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Минскому городскому клиническому онкоцентру - 90 лет

Минский городской клинический онкоцентр вот уже 90 лет результативно борется со злокачественными новообразованиями. Сегодня это один из ведущих белорусских медцентров.

В честь юбилея 11 октября в Минске прошла республиканская научно-практическая конференция, на которой собрались ведущие отечественные и зарубежные специалисты, студенты медуниверситетов и учащиеся колледжей.

Сегодня Минский онкоцентр оснащен современным оборудованием. А лаборатории полностью обеспечивают потребности клиники в экстренной и плановой лабораторной диагностике.

Выполняются высокотехнологичные и сложные хирургические вмешательства. Ежегодно в центре получают лечение около 43 тыс. пациентов. Что касается амбулаторной помощи, то это более 270 тыс. посещений в год.

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Виктор Кондратович, главврач Минского городского клинического онкологического центра: "Выживаемость наших пациентов из года в год растет, и на сегодняшний день больше 5 лет живет свыше 60 % пролеченных нами пациентов. Заболевания на первой-второй стадии мы выявляем на сегодняшний день больше чем у 67 % пациентов. То есть это достижение не только нашей онкологической службы, это достижение всего здравоохранения города. И все показатели свидетельствуют о том, что онкологическая служба города самая передавая в республике. Также совместно с комитетом по здравоохранению мы участвуем в разработке проекта по созданию четырех межрайонных диагностических центров. Наши онкологи будут проводить раннюю диагностику злокачественного образования у пациентов и участвовать в процессе диспансеризации населения".

Сейчас строится 8-этажное здание с большим парком оборудования для диагностики злокачественных опухолей на ранней стадии. Планируется строительство реабилитационного центра на 200 коек. На учете в Минском городском клиническом онкоцентре стоят более 87 тыс. человек.

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