Минскому городскому клиническому онкоцентру - 90 лет

Виктор Кондратович, главврач Минского городского клинического онкологического центра: "Выживаемость наших пациентов из года в год растет, и на сегодняшний день больше 5 лет живет свыше 60 % пролеченных нами пациентов. Заболевания на первой-второй стадии мы выявляем на сегодняшний день больше чем у 67 % пациентов. То есть это достижение не только нашей онкологической службы, это достижение всего здравоохранения города. И все показатели свидетельствуют о том, что онкологическая служба города самая передавая в республике. Также совместно с комитетом по здравоохранению мы участвуем в разработке проекта по созданию четырех межрайонных диагностических центров. Наши онкологи будут проводить раннюю диагностику злокачественного образования у пациентов и участвовать в процессе диспансеризации населения".