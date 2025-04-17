Минсктранс к дачному сезону пустит рейсы к садовым товариществам

С 6 мая на весенне-осенний период Минсктранс организует рейсы на пригородных маршрутах к садовым товариществам (с/т), сообщает БЕЛТА со ссылкой на государственное предприятие.

В частности, будут курсировать рейсы:



№ 820С Минск - с/т Веселка (8.:5, 19:25 - вторник, четверг, пятница),



№ 829С Минск - с/т Трактор (9:20 - среда),



№ 831С "Минск - Лысая Гора (18:27 - среда),



№ 846 Минск - Вишневка ч/з Нелидовичи (9:13 - вторник, четверг, 20:00 - вторник, четверг, пятница),



№ 848С Минск - с/т Боровцы (9:30, 19:20 - вторник, четверг),



№ 889С/890С Минск - с/т Физик через с/т Трактор (7.:6, 10:00 - будни),



№ 890С/889С Минск - с/т Физик (18:20 - будни).