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Минсктранс к дачному сезону пустит рейсы к садовым товариществам
С 6 мая на весенне-осенний период Минсктранс организует рейсы на пригородных маршрутах к садовым товариществам (с/т), сообщает БЕЛТА со ссылкой на государственное предприятие.
В частности, будут курсировать рейсы:
№ 820С Минск - с/т Веселка (8.:5, 19:25 - вторник, четверг, пятница),
№ 829С Минск - с/т Трактор (9:20 - среда),
№ 831С "Минск - Лысая Гора (18:27 - среда),
№ 846 Минск - Вишневка ч/з Нелидовичи (9:13 - вторник, четверг, 20:00 - вторник, четверг, пятница),
№ 848С Минск - с/т Боровцы (9:30, 19:20 - вторник, четверг),
№ 889С/890С Минск - с/т Физик через с/т Трактор (7.:6, 10:00 - будни),
№ 890С/889С Минск - с/т Физик (18:20 - будни).
Одновременно с 6 мая на тот же период отменяются рейсы на пригородных маршрутах № 402 Минск - Нелидовичи (9:13 - вторник, четверг, 20:00 - вторник, четверг, пятница), № 404/412 Минск - Жуковка (18:26 - среда).