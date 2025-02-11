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Минсктранс: Общественный транспорт ходит с нарушением графика до 20 минут
В связи со скоплением транспорта на ул. Свердлова, Маяковского, Аранской, Могилевской, Московской, Толстого, Немиге движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут. Об этом сообщает БЕЛТА.
В связи с проведением технического обслуживания также возможны сбои в работе электронных информационных табло, а также сервиса "Виртуальное табло" сайта minsktrans.by, говорится в сообщении ГП "Минсктранс".