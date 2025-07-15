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Минсктранс предупредил о возможных отклонениях в расписании транспорта из-за сильного ливня
Беларусь снова накрыли дожди и грозы. 10-балльные пробки в Минске из-за сильного ливня - Минсктранс предупреждает о возможном отклонении в расписании общественного транспорта.
На данный момент больше всего пострадали от дождя Партизанский проспект, улицы Гошкевича, Братская, Велосипедный переулок. В некоторых местах машины ушли под воду.
Видео непогоды заполняют соцсети. Для кого-то сильный дождь - повод расстроиться, а для кого-то - провести время с удовольствием.
По данным Белгидромета, 15 июля на большей части страны ожидаются грозы, местами - сильные ливни. Такая погода может существенно осложнить ситуацию на дороге.
И напоминание для водителей от ГАИ. Во время сильного дождя опасайтесь аквапланирования, заблаговременно снижайте скорость, избегайте резких маневров. Все находящиеся в авто должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет перевозиться в специальных креслах. Лучше избежать парковки под деревьями. Милиция будет помогать гражданам и обеспечивать безопасные условия на дороге.