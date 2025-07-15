Минсктранс предупредил о возможных отклонениях в расписании транспорта из-за сильного ливня

Беларусь снова накрыли дожди и грозы. 10-балльные пробки в Минске из-за сильного ливня - Минсктранс предупреждает о возможном отклонении в расписании общественного транспорта.

На данный момент больше всего пострадали от дождя Партизанский проспект, улицы Гошкевича, Братская, Велосипедный переулок. В некоторых местах машины ушли под воду.

Видео непогоды заполняют соцсети. Для кого-то сильный дождь - повод расстроиться, а для кого-то - провести время с удовольствием.

По данным Белгидромета, 15 июля на большей части страны ожидаются грозы, местами - сильные ливни. Такая погода может существенно осложнить ситуацию на дороге.