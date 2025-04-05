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"Минсктранс" сообщил об изменении схемы движения некоторых автобусов в Минске с 9 апреля
В Минске с 9 апреля изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Минсктранс".
Для автобусного маршрута № 122Э организуется выполнение остановочного пункта "Станция метро "Каменная Горка" в обоих направлениях.
Движение городского автобусного маршрута № 133 продлевается до микрорайона Лебяжий и организуется со стороны ДС "Карбышева" от ул. Нарочанской по улицам Тимирязева, Мястровской, Княгининской, Камайской, Ратомской, Мястровской, Тимирязева, Нарочанской и далее по действующей трассе маршрута в направлении ДС "Карбышева". Маршруту присваивается наименование "ДС Карбышева - Лебяжий". В связи с изменением трассы изменяются расписания движения автобусного маршрута № 133 по будним и выходным дням.
Трасса автобусного маршрута № 4 продлевается со следованием от ОП "ж/д станция Минск-Южный по Южной магистрали, улицам Игоря Лученка, Жореса Алферова, Николы Теслы, Южной магистрали, в обратном направлении - без изменений.
Более подробную информацию о расписании автобусов можно узнать на официальном сайте предприятия.