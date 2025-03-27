"Минсктранс": в выходные дни движение городского пассажирского транспорта будет изменено

В Минске в связи с закрытием движения всех видов транспорта по ул. Толстого под путепроводом ул. Московская - пр. Независимости с 1:00 29 марта до 5:00 31 марта движение городского пассажирского транспорта будет изменено. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Минсктранс".

Автобусы маршрутов № 40, 100 от ул. Московской в направлении пр. Независимости будут следовать по ул. Толстого, ул. Могилевской, ул. Аранской, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул. Бобруйской, пр. Независимости и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Льва Толстого", "Ленинградская", в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрутов № 47С, 50С от ул. Московской в направлении пр. Независимости будут следовать по ул. Толстого, ул. Могилевской, ул. Аранской, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул. Кирова с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Льва Толстого", в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрутов № 73, 163 от ул. Московской в направлении ул.К. Цеткин будут следовать по ул. Толстого, ул. Могилевской, ул. Аранской, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул. Бобруйской, ул.К. Цеткин, ул. Немига и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Льва Толстого", "Ленинградская", в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрутов № 24, 65 от ул.Жуковского в направлении ул. Мясникова будут следовать по ул. Могилевской, ул. Аранской, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул. Бобруйской, ул. Мясникова и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке ОП "Ленинградская", в обратном направлении от ул.К. Цеткин будут следовать по ул. Московской, ул. Суражской, ул. Вокзальной, ул. Толстого и далее по маршрутам, без выполнения ОП на изменяемом участке.

Автобусы маршрута № 151С от ул. Аранской в направлении ул. Домашевской будут следовать по ул. Свердлова, ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Московской, в обратном направлении от ул. Домашевской будут следовать по ул. Московской, ул. Суражской, ул. Вокзальной, ул. Толстого и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке ОП "Ленинградская" в направлении ТЦ "Ждановичи".

Троллейбусы маршрута № 23 со стороны ул. Могилевской будут следовать по ул. Толстого, ул. Вокзальной, ул. Суражской, ул. Железнодорожной и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке ОП "Ст. м. "Институт культуры" по ул. Суражской, в обратном направлении - без изменений.

Троллейбусы маршрута № 27, автобусы маршрутов № 4, 56 в направлении ул. Чкалова будут следовать по ул. Толстого, ул. Могилевской, ул. Чкалова и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке ОП "Льва Толстого", "Красивая", в направлении ДС "Дружная" - без изменений.

Троллейбусы маршрута № 64, автобусы маршрутов № 6, 32С со стороны ДС "Дружная" будут следовать по ул. Вокзальной, ул. Суражской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке ОП "Ст. м. "Институт культуры" по ул. Суражской, в направлении ДС "Дружная" - без изменений.