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Минтруда: 20 % детей в Беларуси воспитываются в многодетных семьях
Каждый пятый ребенок в Беларуси воспитывается в многодетной семье. Такие данные привела заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Светлана Коваль, сообщает sb.by.
По данным министерства, в многодетных семьях воспитывается 400 тыс. детей. При этом 80 % многодетных семей Беларуси - с тремя детьми, 20 % воспитывают четверо и более. Многодетным семьям оказывается социальная поддержка. На государственные пособия в 2025 году из бюджета выделено 3,7 млрд рублей, из них почти 2 млрд - на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Всего выплатами охвачено почти 348 тыс. детей, из них 186 тыс. - дети до 3 лет.
"С рождением ребенка семье выплачивается единовременное пособие - 10 бюджетов прожиточного минимума. С 1 мая сумма составляет 4,6 тыс. рублей. При рождении второго и последующих детей выплачивается 14 БПМ - это 6,5 тыс. рублей. При рождении двойни, тройни и более детей установлена дополнительная единовременная выплата на приобретение детских вещей первой необходимости: на каждого ребенка выплачивается по два бюджета прожиточного минимума - 925 рублей," - дополнила спикер.