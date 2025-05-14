Минтруда: 20 % детей в Беларуси воспитываются в многодетных семьях

По данным министерства, в многодетных семьях воспитывается 400 тыс. детей. При этом 80 % многодетных семей Беларуси - с тремя детьми, 20 % воспитывают четверо и более. Многодетным семьям оказывается социальная поддержка. На государственные пособия в 2025 году из бюджета выделено 3,7 млрд рублей, из них почти 2 млрд - на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Всего выплатами охвачено почти 348 тыс. детей, из них 186 тыс. - дети до 3 лет.