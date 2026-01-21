3.72 BYN
Минтруда Беларуси напомнило, как работа в декретном отпуске влияет на размер пособия
Автор:Редакция news.by
Можно ли работать в декретном отпуске и как это повлияет на размер выплат, напомнили в Минтруда и соцзащиты. Так, если человек, находящийся в декретном отпуске, будет работать не более чем на 0,5 ставки, пособие сохранится в полном объеме, а если трудится на полную ставку, размер пособия составит 50 %.
На первого ребенка выплаты составляют 932 рубля, на второго и последующих - более тысячи. На особенных малышей - практически 1200.